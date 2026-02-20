Aeroporto da Flórida será renomeado com o nome de Trump

O governador da Flórida, que já foi adversário de Trump, deve assinar a medida para transformá-la em lei

Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

Um aeroporto da Flórida será renomeado em breve em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que a câmara legislativa estadual aprovou na quinta-feira (19) um projeto de lei que propõe a mudança.

Trump, um magnata do setor imobiliário que estampou seu nome em edifícios ao redor do mundo, busca agora deixar sua marca no país com uma campanha de imagem sem precedentes.

O Legislativo da Flórida, controlado pelos republicanos, aprovou um projeto de lei para renomear o Aeroporto Internacional de Palm Beach como "Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump", segundo os registros da câmara estadual.

O governador Ron DeSantis, que já foi adversário de Trump, deve assinar a medida para transformá-la em lei.

O aeroporto de Palm Beach, uma cidade conhecida por suas praias de areia branca e mansões luxuosas, fica a apenas alguns minutos da residência de Trump em Mar-a-Lago.

A mudança de nome do aeroporto também precisa ser aprovada pela Administração Federal de Aviação e, uma vez concretizada a medida, o local se tornaria então a instituição mais recente a ser rebatizada em homenagem a Trump.

O conselho de direção do Kennedy Center, designado pessoalmente pelo presidente — um complexo artístico e monumento em homenagem ao falecido presidente John F. Kennedy em Washington —, votou em dezembro pela mudança de nome para "Centro Trump-Kennedy".

Também em dezembro, o Departamento de Estado acrescentou o nome de Trump ao Instituto da Paz dos Estados Unidos.

Trump também tentou renomear a estação Penn, em Nova York, e o Aeroporto Internacional Dulles, em Washington, com seu nome, segundo a imprensa americana, mas nos dois casos as iniciativas foram rejeitadas.

O Departamento do Tesouro também confirmou as informações sobre um projeto para o lançamento de uma moeda comemorativa de 1 dólar com a imagem de Trump, apesar das leis que proíbem o uso da imagem de um presidente em exercício ou de uma pessoa viva.

Na quinta-feira, uma grande faixa azul com o rosto de Trump foi estendida em parte da fachada da sede do Departamento de Justiça, um órgão que tradicionalmente é considerado imune à influência política.