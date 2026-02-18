Óleo de caminhão tombado na BR-101 causa acidente com motocicleta em Paulista, no Grande Recife

O condutor da motocicleta e uma passageira quase foram atropelados por um outro caminhão, que passava em velocidade reduzida pelo local do acidente. Ambas as vítimas tiveram ferimentos leves

A queda do motorista e da passageira, que não tiveram as identificações divulgadas, aconteceu bem próximo ao caminhão tombado. (Foto: Divulgação / PRF)

Um motociclista e uma passageira quase foram atropelados por um caminhão após deslizarem em óleo de outro veículo de carga que tombou no Km 51 da BR-101, em Paulista, no Grande Recife, no início da manhã desta quarta-feira (18),

A queda do motorista e da passageira, que não tiveram as identificações divulgadas, aconteceu bem próximo ao caminhão tombado.

Por conta do congestionamento e do monitoramento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos que passam pelo local do acidente estão em velocidade reduzida, o que fez com que o motorista do caminhão não atingisse o condutor da motocicleta e a mulher, que estava na garupa do veículo.

Segundo a PRF, o caminhão não chegou a atingir as duas pessoas, que tiveram apenas ferimentos leves.

Com relação ao motorista que tombou com o caminhão, ele ficou ferido, a princípio sem gravidade segundo a PRF.

O condutor teria perdido o controle do veículo, que tombou no sentido Abreu e Lima da rodovia por volta das 5h45. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

No momento, a rodovia está apenas com uma faixa liberada. A PRF informou que uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está no local realizando a limpeza da pista.