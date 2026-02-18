Acidente entre dois caminhões interdita túnel em Gravatá e deixa uma pessoa ferida

Colisão traseira ocorreu na manhã desta quarta-feira (18) no sentido Caruaru; tráfego foi liberado por volta das 10h

A frente do caminhão ficou destruída com o impacto (Foto: Divulgação/PRF)

Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito no túnel Plínio Pacheco, no sentido Caruaru, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O sinistro foi registrado por volta das 7h40 desta quarta-feira (18) na BR-232. A via foi liberada às 10h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão estava quebrado dentro do túnel quando foi atingido na parte de trás por outro caminhão.

Imagens divulgadas pela PRF mostram a frente do carro amassada por conta do impacto. O passageiro do veículo ficou preso às ferragens e foi removido pelo Corpo de Bombeiros, segundo nota da corporação.

De acordo com os Bombeiros, ele estava consciente.

O homem foi levado de helicóptero pela PRF e pelo Samu até o Campo do Derby, na área central do Recife, onde seguiu de ambulância para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.