Ministério da Educação abre inscrições para cursos gratuitos e online de Inteligência Artificial

São 55 mil vagas oferecidas pelo Ministério da Educação. Embora os cursos de Inteligência Artificial tenham foco voltado à pedagogia, as inscrições estão abertas ao público

MEC abre vagas para cursos gratuitos e online de Inteligência Artificial (PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO)

O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para cursos gratuitos e online na área de Inteligência Artificial aplicada à educação.

São mais de 55 mil vagas distribuídas entre diferentes formações, com cargas horárias que variam de 20 a 40 horas e emissão de certificado gratuito ao final.

As oportunidades são destinadas a participantes de todo o Brasil, sem exigência de atividades presenciais ou processos seletivos complexos.

As inscrições são realizadas diretamente no AVAMEC, o Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC, plataforma oficial utilizada para cursos a distância.

Cursos gratuitos do MEC sobre Inteligência Artificial

Os cursos online oferecidos pelo MEC foram desenvolvidos com ênfase no uso pedagógico da tecnologia.

Embora estejam abertos ao público, o conteúdo dialoga diretamente com o cotidiano escolar e com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, o que significa que a disponibilidade pode variar ao longo do dia conforme novas matrículas são efetivadas.

Inscrição no AVAMEC: como funciona

Todo o processo é digital e centralizado na plataforma AVAMEC.

Para se inscrever, é necessário criar um cadastro gratuito, confirmar os dados pessoais e localizar o curso desejado pelo nome. Após a matrícula, o conteúdo é liberado no painel do estudante.

O certificado é emitido somente após a conclusão de todas as atividades obrigatórias, conforme as regras estabelecidas em cada formação.

Curso Inteligência Artificial na Educação – Fundamentos (20 horas)

Uma das formações disponíveis é o curso “Inteligência Artificial na Educação – Fundamentos”, com carga horária de 20 horas.

A proposta é apresentar conceitos essenciais sobre inteligência artificial, incluindo noções introdutórias de IA generativa.

O curso parte da contextualização do tema e avança para situações práticas de uso no ambiente educacional.

Essa formação é indicada para quem busca uma base conceitual sólida antes de avançar para aplicações mais complexas.

IA na prática docente: planejamento e BNCC (30 horas)

Outra opção é o curso “IA na prática docente”, com carga horária de 30 horas.

Voltado à educação básica, o conteúdo enfatiza a aplicação da inteligência artificial no planejamento didático, alinhada à BNCC e à BNCC Computação.

Essa trilha é recomendada para professores que desejam incorporar a tecnologia diretamente à rotina escolar, com foco prático e contextualizado.

Metodologias, Tecnologias Digitais e IA (30 horas)

Com 25 mil vagas disponíveis, o curso “Metodologias, Tecnologias Digitais e IA” possui carga horária de 30 horas e destaca o uso estratégico da tecnologia no planejamento pedagógico.

A formação dialoga com temas como educação híbrida e metodologias ativas, reforçando a importância da tomada de decisão docente no uso de recursos digitais.

Tecnologia a Favor da Aprendizagem (40 horas)

Com carga horária de 40 horas e 25 mil vagas, o curso “Tecnologia a Favor da Aprendizagem” é uma das formações mais completas da oferta.

Estruturado em unidades temáticas, o conteúdo combina competências digitais, curadoria de conteúdo e inteligência artificial aplicada à educação.

Certificado gratuito e flexibilidade de estudos

Todos os cursos do MEC na plataforma AVAMEC oferecem certificado gratuito, desde que o participante cumpra os requisitos estabelecidos.

O ritmo de estudo é flexível, permitindo que cada participante organize sua rotina de acordo com sua disponibilidade. No entanto, a emissão do certificado depende da conclusão integral dos módulos e das atividades obrigatórias.

Em geral, as formações são autoinstrucionais, mas seguem critérios específicos de aproveitamento.



Como se inscrever nos cursos gratuitos do MEC

Para participar, o interessado deve acessar a plataforma oficial do Ministério da Educação.