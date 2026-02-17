° / °
Vida Urbana
Zona Sul

Idoso de 89 anos morre após ser atropelado por motociclista em Boa Viagem

Polícia Civil investiga o caso ocorrido na Avenida Conselheiro Aguiar; informações indicam que o condutor seria motociclista por aplicativo

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/02/2026 às 09:37

Seguir no Google News Seguir

Delegacia de Boa Viagem/Google Street View/reprodução

Delegacia de Boa Viagem (Google Street View/reprodução)

Um idoso de 89 anos morreu após ser atropelado por um motociclista nesta segunda-feira (16), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o óbito aconteceu após o impacto entre a motocicleta e o pedestre, que estava na Avenida Conselheiro Aguiar. Segundo informações extraoficiais, o motociclista seria motorista por aplicativo.

O caso foi registrado na Delegacia de Boa Viagem. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, diz a PCPE em nota.

Veja também:

atropelamento , boa viagem , motociclista
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP