Idoso de 89 anos morre após ser atropelado por motociclista em Boa Viagem

Polícia Civil investiga o caso ocorrido na Avenida Conselheiro Aguiar; informações indicam que o condutor seria motociclista por aplicativo

Delegacia de Boa Viagem (Google Street View/reprodução)

Um idoso de 89 anos morreu após ser atropelado por um motociclista nesta segunda-feira (16), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o óbito aconteceu após o impacto entre a motocicleta e o pedestre, que estava na Avenida Conselheiro Aguiar. Segundo informações extraoficiais, o motociclista seria motorista por aplicativo.

O caso foi registrado na Delegacia de Boa Viagem. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, diz a PCPE em nota.