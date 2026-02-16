Atenção, folião: confira cuidados contra crimes cibernéticos durante o Carnaval

A Polícia Civil recomenda atenção com pagamentos feitos por tecnologia de aproximação, uso de redes públicas e compras na venda de ingressos e abadás

O Pix, sistema digital de pagamentos desenvolvido no Brasil, está na mira do presidente dos Estados Unidos sob a justificativa que mecanismos como Pix Automático, Pix por Aproximação e Pix Parcelado (que deve ser lançado ainda neste trimestre) estariam prejudicando empresas americanas (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

No meio do embalo carnavalesco, os foliões devem estar atentos em relação a golpes eletrônicos e fraudes. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) alerta a população pernambucana e turistas sobre os cuidados com a segurança digital durante o período, que historicamente tem uma alta de crimes cibernéticos.

Segundo a delegada Isabela Veras, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, o acesso de dados bancários de forma indevida é o tipo de crime mais comum.

Para evitar isso, uma das principais recomendações da Polícia Civil é evitar a realização de pagamentos ou acesso a aplicativos de bancos por meio de redes de Wi-Fi públicas, comuns nos polos de folia, bares e estabelecimentos comerciais.

Essas redes podem ser utilizadas por criminosos para interceptar dados e invadir as contas bancárias, diz a delegada.

“O Carnaval é um momento de grande movimentação econômica e, infelizmente, os criminosos também se aproveitam desse cenário para aplicar golpes. Ao usar rede de internet pública para pagamentos, a pessoa se expõe a riscos de invasão por hackers. O ideal é utilizar apenas a rede móvel do próprio aparelho”, explica.

Atenção ao usar cartões

O uso de maquinetas de cartão é outro tópico ao qual o consumidor deve estar de olho. É importante sempre conferir o valor exibido no visor antes de concluir qualquer pagamento.

“Mantenha o cartão sempre no seu campo de visão e nunca o entregue a terceiros para realizarem a operação. Pequenas distrações podem facilitar fraudes”, destaca Isabela.

A tecnologia de aproximação nos cartões, especialmente em locais com grande aglomeração, é mais uma situação que precisa de cautela. A orientação é utilizar porta-cartões com proteção contra leitura indevida, evitando que terceiros realizem compras sem autorização de forma criminosa.

Para aqueles que brincarão em festas privadas, a Polícia Civil alerta para os golpes envolvendo a venda falsa de ingressos e abadás, prática comum nesta época do ano.

“Muitos criminosos anunciam a venda, recebem o dinheiro e simplesmente desaparecem. É essencial desconfiar de preços muito abaixo do mercado”, reforçou a delegada.

Entre as recomendações, ela pontua priorizar a compra por sites oficiais dos eventos, verificar o histórico do vendedor nas redes sociais, observar se houve alterações recentes no nome do perfil, conferir o beneficiário da conta bancária e checar se existem amigos em comum para garantir a veracidade da compra.

Denúncias

Casos de fraudes ou crimes virtuais devem ser registrados imediatamente em uma delegacia ou por meio do endereço eletrônico https://servicos.sds.pe.gov.br/delegacia/.