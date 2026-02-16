Maestro Forró e OPBH abrem noite do Marco Zero desta segunda (16)

Após o encontro dos Blocos Líricos, Marco Zero começa rodada de apresentações desta segunda (16)

(Reprodução/redes sociais)

Já começou a quinta noite de festa do Carnaval do Recife 2026. No palco do Marco Zero, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério agitam o público com um repertório de grandes clássicos da festividade.

O Diario transmitiu os shows ao vivo, direto do Marco Zero, no seu perfil no Instagram e canal no YouTube.

A festa segue com apresentações de Alok, Seu Jorge e Nação Zumbi com participação de Devotos.