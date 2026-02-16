Homem procurado por tráfico de drogas é preso com carro roubado no Grande Recife

O carro em que ele estava havia sido roubado há um mês, no Recife; ele também transportava, sem documentação legal, um pássaro silvestre

PRF verificou que carro havia sido roubado há um mês (PRF/divulgação)

Um homem que era procurado pelo crime de tráfico de drogas foi preso, na noite deste domingo (15), na BR-101, em Paulista, no Grande Recife. Ele foi localizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um carro que havia sido roubado há um mês, no Recife.

De acordo com a PRF, a prisão aconteceu durante uma fiscalização da Operação Carnaval, quando os agentes abordaram um carro com a película muito escura. Durante a inspeção do veículo, os policiais constataram que as placas eram clonadas e que havia um registro de roubo do dia 14 de janeiro deste ano.

Ao consultar a identidade do homem, a equipe descobriu um mandado de prisão emitido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe no dia 25 de maio do ano passado. Dentro do carro, também foi apreendido um pássaro silvestre que era transportado sem a documentação legal.

O homem alegou que comprou o carro por R$1,5 mil. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, para ser apresentado à Justiça.