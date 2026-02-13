Superintendente é exonerado após usar jatinho de empresa multada em Fernando de Noronha

Sérgio Soares de Souza Costa viajou em jatinho de empresa multada pela ilha em R$ 700 mil por acúmulo de lixo

Sérgio Soares de Souza Costa utilizou um jatinho disponibilizado pela Ambipar, empresa responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos na ilha (Foto: Reprodução/Whatsapp)

A Administração do arquipélago de Fernando de Noronha anunciou, na manhã desta sexta-feira (13), a exoneração do então superintendente de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente, Sérgio Soares de Souza Costa. A decisão foi tomada depois que o gestor utilizou, na tarde da quinta-feira (12), um jatinho disponibilizado pela Ambipar, empresa responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos na ilha.

De acordo com a administração distrital, o uso da aeronave não faz parte das práticas adotadas pela gestão pública. Em nota, o governo local destacou que servidores devem utilizar voos comerciais regulares e frisou que a conduta não é recomendada para colaboradores da administração.

A Ambipar foi formalmente notificada pelo acúmulo significativo de resíduos na Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRS) da ilha. A gestão determinou a retirada e organização do material estocado, bem como o envio ao continente de, pelo menos, 400 toneladas de rejeitos, além de parte dos resíduos volumosos acumulados no local.

A empresa também foi obrigada a apresentar documentação que comprove as providências adotadas, implementar medidas emergenciais para evitar o agravamento da situação e entregar um relatório técnico detalhado sobre as ações executadas.

A situação ambiental resultou ainda em penalidade financeira. A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) aplicou multa de R$ 700 mil à Ambipar, após fiscalização constatar armazenamento irregular de resíduos na usina.

Paralelamente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) notificou, na quinta-feira (12), a Administração de Fernando de Noronha em razão do acúmulo de lixo na área da usina. O órgão federal estabeleceu prazo de 48 horas para que providências sejam adotadas. Imagens do local mostram grandes montes de resíduos espalhados pelas dependências da unidade.

Em nota, a Administração de Fernando de Noronha informou que “segue primando pela transparência, responsabilidade e compromisso com a gestão pública.”

