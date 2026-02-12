Carnaval 2026: Nações de maracatu abrem oficialmente a folia no Recife
Espetáculo com 13 nações de maracatu deu início à folia sob o tema "Carnaval do Futuro"; Lenine, João Gomes e Priscila Senna comandam os shows da primeira noite.
Publicado: 12/02/2026 às 18:06
Maracatus fizeram abertura do Carnaval do Recife (Adelmo Lucena/DP)
Começou, oficialmente, o Carnaval 2026 do Recife. A abertura foi realizada, nesta quinta-feira (12), no palco do Marco Zero, na área central do Recife, com o espetáculo Tumaraca, que reúne 13 Nações de Maracatu.
Com o tema "Recife, Carnaval do Futuro", a folia se estende até a terça-feira (17). Além do Marco Zero, a folia acontece em mais de 50 polos.
No palco principal, a programação terá Lenine, às 19h30, com participação de Anavitória, Os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok. Logo mais, às 22h, João Gomes Jota.Pé e Mestrinho trazem o show Dominguinho e, por fim, o último show da noite será de Priscila Senna.