Vida Urbana
Começou a festa

Carnaval 2026: Nações de maracatu abrem oficialmente a folia no Recife

Espetáculo com 13 nações de maracatu deu início à folia sob o tema "Carnaval do Futuro"; Lenine, João Gomes e Priscila Senna comandam os shows da primeira noite.

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/02/2026 às 18:06

Maracatus fizeram abertura do Carnaval do Recife /Adelmo Lucena/DP

Começou, oficialmente, o Carnaval 2026 do Recife. A abertura foi realizada, nesta quinta-feira (12), no palco do Marco Zero, na área central do Recife, com o espetáculo Tumaraca, que reúne 13 Nações de Maracatu.

Com o tema "Recife, Carnaval do Futuro", a folia se estende até a terça-feira (17). Além do Marco Zero, a folia acontece em mais de 50 polos.

No palco principal, a programação terá Lenine, às 19h30, com participação de Anavitória, Os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok. Logo mais, às 22h, João Gomes Jota.Pé e Mestrinho trazem o show Dominguinho e, por fim, o último show da noite será de Priscila Senna.

carnaval 2026 , Maracatu , Recife
