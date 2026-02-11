O ataque a tiros aconteceu na noite desta segunda-feira (9), no bairro Centenário, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco

Vídeo mostra trio atirando contra portão de residência em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)

Um trio de criminosos efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o portão de uma residência na noite desta segunda-feira (9), no bairro Centenário, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um carro de cor prata chega ao local e três ocupantes descem do veículo.

Em seguida, dois deles se aproximam do portão da casa, e um dos suspeitos chega a subir para tentar observar o interior do imóvel.

Logo depois, o grupo retorna ao carro, pega as armas e realiza vários disparos contra o portão da residência. Após a ação, os criminosos entram novamente no veículo e fogem do local.

Até o fechamento desta matéria, a Polícia Civil de Pernambuco não localizou o registro da ocorrência.