Ação espera reciclar cerca de 40 toneladas latinhas de alumínio no Carnaval de Recife e Olinda

Operação é realizada entre a Novelis, líder global em laminação e reciclagem de alumínio e cooperativas PRÓ-RECIFE (na capital) e Coocencipe (na cidade histórica). Expectativa é de reciclagem de 40 toneladas de latas de alumínio

Espera-se que 2,7 milhões de latinhas sejam reinseridas no ciclo produtivo (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Cerca de 40 toneladas de latas de alumínio provenientes do Carnaval de Recife e Olinda devem ser recicladas este ano, em uma operação entre as cooperativas de reaproveitamento PRÓ-RECIFE, na capital pernambucana, e Coocencipe, na cidade histórica, e a Novelis, empresa líder global em laminação e reciclagem de alumínio.

O projeto, irá garantir que o equivalente a mais de 2,7 milhões de embalagens sejam reinseridas no ciclo produtivo. Esse volume total previsto, se enfileirado, seria suficiente para percorrer o trajeto entre o Marco Zero do Recife até o Centro Histórico de Olinda por mais de 45 vezes, conforme informações da corporação.



“Nossa atuação em Pernambuco é estratégica para fechar o ciclo da lata em um dos momentos de maior consumo do país. Esse processo de circularidade, que conta com o suporte fundamental das cooperativas locais, reforça como a embalagem de alumínio é a opção mais sustentável para os grandes eventos, retornando às prateleiras de forma rápida e eficiente”, destaca Gustavo Faria, gerente sênior de Negócios de Metal da Novelis América do Sul.

Processo



Todo o material coletado pelas cooperativas terá como destino o Centro de Coleta da Novelis em Jaboatão dos Guararapes (PE), onde passará por etapas como pesagem, limpeza e prensagem antes de seguir para a fábrica da companhia em Pindamonhangaba (SP).

Lá, o alumínio será transformado em novas chapas, que, posteriormente, serão utilizadas na fabricação de novas latas para bebidas. Este ciclo de circularidade dura cerca de 60 dias. Nesse período, uma latinha descartada pode retornar às prateleiras como uma nova embalagem, pronta para o consumo.