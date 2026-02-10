Carnaval 2026: "Frevo no Planeta Galo" espera arrastar 2,5 milhões de foliões no centro do Recife

Em coletiva realizada na manhã desta terça (10), a organização do Galo da Madrugada anunciou tema do carnaval 2026, atrações e alegorias para desfile com previsão de 2,5 milhões de pessoas, sábado, no Recife

Atrações do Galo da Madrugada foram anunciadas na coletiva desta terça (MARINA TORRES/DP)

O Galo da Madrugada desfila pelas ruas do Centro do Recife neste sábado (14), a partir das 9h, com o tema “Frevo no Planeta Galo”.

A organização espera um público superior a 2,5 milhões de pessoas para um percurso de 6,5 km, que será percorrido por 30 trios elétricos e seis alegorias.

Entre os artistas confirmados estão nomes tradicionais do carnaval pernambucano, como Almir Rouche, André Rio, Nena Queiroga, Nonô Germano, Michelle Melo e maestros Spok e Forró, além de convidados de outros estados.

O desfile também prestará homenagem ao músico Marcelo Melo, fundador do Quinteto Violado, que completa 80 anos.

Conforme a organização do Galo, o foco da edição 2026 é a preservação ambiental. Rômulo Meneses, presidente da agremiação, declara que o objetivo é dividir com os foliões a responsabilidade pelo cuidado com a natureza.

“É um dever de todos nós cuidarmos do nosso planeta, da nossa fauna, flora, rios e mares, do meio ambiente todo. E queremos, neste sábado, nessa linda e gigantesca festa de rua, passar essa mensagem e dividir essa responsabilidade”, afirma ele.

Além de exaltar o meio ambiente e as práticas sustentáveis, o desfile deste sábado também irá homenagear o músico Marcelo Melo, único remanescente da formação original do grupo Quinteto Violado.

O cantor, compositor e violinista completa, na próxima quinta-feira (12), 80 anos e, segundo a organização, virá no carro abre-alas do Galo.

O desfile começará no Forte das Cinco Pontas e seguirá por um percurso de cerca de 6,5 km.

Ele irá percorrer a área central do Recife, passando pela Rua Imperial, Avenida Sul, Praça Sérgio Loreto, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes e Rua do Sol.

SERVIÇO

Conforme a organização, foram mobilizados um efetivo de 2,5 mil seguranças privados e 200 diretores no apoio aos 30 trios e alegorias, além de mais de 100 profissionais de saúde, divididos em cinco postos de atendimento e 10 ambulâncias/UTIs móveis.

“Tudo isso, além do apoio do Estado, do município e do Governo Federal, que se somam a nós neste trabalho para garantir segurança e assistência, caso necessário, aos foliões. Contamos com equipes do Samu, polícias Civil e Militar, Tribunal de Justiça, Guarda Municipal, CTTU, Emlurb, entre outros, em uma operação conjunta considerada referência em nível nacional”, afirma Rodrigo Menezes, vice-presidente do Galo.

