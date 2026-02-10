Carnaval 2026: confira como serão as alegorias do Galo da Madrugada para o desfile no Recife

Seis carros alegóricos, com mensagens ambientais, participarão do desfile do Galo da Madrugada, no sábado (14), no Recife

Carros alegóricos trazem mensagens ambientais para desfile do Galo (MARINA TORRES/DP)

Os carros alegóricos do Galo da Madrugada serão um dos grandes destaques do desfile do Carnaval 2026, no Recife. Eles compõem o tema “Frevo no Planeta Galo”.

Responsáveis por transformar a mensagem ambiental em imagens gigantes nas ruas do Recife, os artistas André Menezes e Sandro Nóbrega explicam como as alegorias foram pensadas para unir arte, conscientização e carnaval.

Abre-alas aposta em imaginário e símbolos da natureza

Responsável pelo carro abre-alas, o artista plástico André Menezes afirma que a proposta foi traduzir o tema de forma lúdica e acessível ao público.

Segundo ele, o Galo deste ano cresceu e chega com asas abertas e cerca de seis metros de altura, simbolizando a grandiosidade da festa e a urgência do cuidado com o planeta.

A alegoria traz elementos ligados à preservação ambiental, como peixes e a figura do “homem-peixe caranguejo”, referência direta aos mangues e à necessidade de combater a poluição dos rios e mares.

O sol aparece como símbolo de vitalidade e vida, enquanto o conjunto das alegorias reforça a importância da reciclagem e da sustentabilidade.

Ao todo, o desfile contará com seis carros alegóricos, cada um com temática própria.

Um deles está sendo produzido por artistas de Parintins, no Amazonas, convidados para colaborar com a festa.

O carro abre-alas, assinado por Menezes, apresenta o imaginário central do enredo, enquanto os demais abordam temas como sensibilidade, fauna e flora.

Tradição familiar e conscientização ambiental

O artista Sandro Nóbrega, que participa do desfile há quatro anos, destaca a importância pessoal e profissional de assinar alegorias do Galo.

Ele conta ainda que assumiu o trabalho após a morte do pai e considera a participação uma forma de dar continuidade ao legado familiar.

Para Nóbrega, o desfile tem alcance mundial e funciona como vitrine da cultura pernambucana. Ele explica que a diretoria define o tema e, a partir dele, as equipes desenvolvem os conceitos visuais dos carros.

Em 2026, o foco em sustentabilidade, energia limpa e preservação ambiental tornou o processo ainda mais significativo.

Segundo o artista, o objetivo das alegorias é ir além do espetáculo visual e provocar reflexão no público.

