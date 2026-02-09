Região de ‘seca extrema’ em Pernambuco teve chuva forte no fim de semana; confira quais municípios

Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco, registrou os maiores acúmulos de chuva nas últimas 12 horas, segundo a Apac

Apac aponta previsão de chuva para o Agreste (Foto: Arquivo)

O fim de semana foi muita chuva em alguns municípios do Sertão de Pernambuco, região afetada pela chamada ‘seca extrema’. Lagoa Grande e Dormentes registraram os maiores acúmulos de água nas últimas 12 horas.

Conforme o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Lagoa Grande registrou, em duas plataformas de coleta, acúmulos de 38,17mm e 36,40mm.

Dormentes chegou a 30,27mm. Petrolina e Ouricuri tiveram chuvas superiores a 20mm.

Últimas 24 horas

Considerando as últimas 24 horas, Dormentes supera 100mm.

Em seguida, vem Belo Jardim, no Agreste, com 69,60mm, Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão, com 58,64mm, e Bom Jardim, no Agreste, 57,61mm.

Em outros municípios do Sertão e do Agreste também foram registradas pancadas fortes de chuva e alagamentos.