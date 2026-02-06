Metrô do Recife tem horário ampliado no sábado (7) e operação suspensa no domingo (8)

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife anunciou mudanças pontuais na operação do Metrô do Recife neste fim de semana em razão de eventos esportivos e das prévias de Carnaval na Região Metropolitana.

De acordo com a empresa, neste sábado (7), o funcionamento do metrô será estendido até a meia-noite. A medida tem como objetivo atender os foliões que participam das prévias carnavalescas, além do público que acompanhará a final do evento X1 Brazil, marcada para a Arena de Pernambuco.

Já no domingo (8), não haverá operação do Metrô do Recife. A suspensão do serviço ocorre em função da mudança do local da partida entre Santa Cruz e Decisão, que será realizada sem presença de torcida. Diante dessa alteração, a CBTU informou que será mantido o cronograma de obras de substituição de trilhos previamente programado para o dia.

Os usuários podem planejar seus deslocamentos com antecedência e a buscar alternativas de transporte nos períodos em que o metrô não estará em funcionamento.