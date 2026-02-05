Candidatos denunciam falhas e falta de clareza em processo seletivo de residência da Secretaria de Saúde

Sistema Único de Saúde (SUS) (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Após não cumprir o prazo estimado de divulgação do resultado do processo seletivo para a residência em diversas áreas profissionais de saúde - com exceção dos médicos -, previsto para a última quarta-feira (4), a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) emitiu um comunicado anunciando que a lista de aprovados será divulgada até o dia 13 deste mês. Antes de anunciar a nova data, a pasta emitiu um informativo sem data precisa, deixando candidatos aflitos.

A residência é uma pós-graduação lato sensu, com duração mínima de dois anos, carga horária de 60 horas semanais e dedicação exclusiva, destinada a profissionais de diversas categorias da área da saúde. A seleção foi realizada pelo IAUPE e ocorreu em duas etapa, sendo a prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com peso de 80%, e análise curricular, de caráter classificatório, com peso de 20%. A prova escrita foi aplicada no dia 11 janeiro de 2026.

De acordo com relatos de candidatos que preferiram não se identificar, desde a publicação do edital, o certame vem sendo marcado por falhas de comunicação, atrasos e decisões consideradas inconsistentes por parte da banca organizadora.

Uma candidata que concorre a uma vaga na área de Enfermagem disse que as dificuldades se intensificaram após a realização da prova escrita. Ela relata que houve erros na divulgação do gabarito e na própria elaboração da prova, o que levou à necessidade de reaplicação do exame, ocorrida em 1º de fevereiro. A situação, segundo ela, causou impacto emocional nos candidatos afetados.

Outro ponto de questionamento envolve a etapa de análise curricular, responsável por parte da pontuação final no processo seletivo. A candidata afirma que diversos certificados foram indeferidos, obrigando os concorrentes a apresentarem recursos. No seu caso específico, ela relata que a pontuação referente a atividades de extensão foi negada, mesmo com a documentação atendendo aos critérios estabelecidos no edital. Após a interposição de recurso, o indeferimento foi mantido.

Ela também aponta falta de isonomia na avaliação, ao relatar que uma colega de Enfermagem, da mesma instituição de ensino e com certificado de extensão estruturado de forma semelhante, teve a documentação aceita sem questionamentos, enquanto outros candidatos tiveram pedidos recusados, inclusive após recurso.

A situação se agravou com o atraso na divulgação do resultado final, que estava previsto para o dia 4 de fevereiro. Conforme a candidata, a banca chegou a informar que o resultado seria divulgado no fim da tarde do dia previsto, mas publicou apenas um comunicado informando que uma nova data seria definida, sem apresentar justificativas ou prazo para a divulgação.

“Quando tentamos entrar em contato com a banca, não recebemos explicações claras. Ontem, a única informação era de que o resultado final seria divulgado. Hoje, ao entrar em contato novamente, a resposta foi apenas de que a situação estava sendo avaliada internamente e que um novo comunicado seria divulgado em data futura, sem qualquer justificativa para os atrasos”, relata a candidata.

Uma candidata a uma vaga na área de Fisioterapia, que também preferiu não se identificar, contou que a questão gera desgaste psicológico. “Isso deixa os candidatos sem saber como proceder. Há pessoas que vêm de outros estados e precisam se organizar com antecedência. Além disso, o carnaval se aproxima, o que reduz ainda mais o tempo disponível para autenticar documentos, solicitar transferência de conselho profissional, abrir conta bancária e organizar moradia”, afirma.

Nesta quarta-feira, o IAUPE informou que irá reabrir, de forma excepcional, o período de escolha das instituições de saúde no processo seletivo da Residência em Área Profissional do SUS-PE 2026. A medida foi adotada após a identificação de uma inconsistência sistêmica que comprometeu o registro das opções feitas pelos candidatos, afetando a consolidação da classificação final e a alocação das vagas.

Segundo o comunicado, o problema não é atribuível aos candidatos e a reabertura busca garantir isonomia, transparência e segurança jurídica no certame. O novo período de escolha ocorrerá entre os dias 6 e 10 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site do IAUPE.

A instituição esclarece que a reescolha é obrigatória para viabilizar a alocação das vagas e que a ausência de manifestação dentro do prazo impedirá a classificação final. O resultado definitivo do processo seletivo está previsto para ser divulgado até o dia 13 de fevereiro de 2026.