Reforma no HR: andares onde ficam UTI neurológica e ortopedia serão entregues este mês

Informações foram dadas pela secretária de saúde, Zilda Cavalcanti, durante a entrevista de balanço da Saúde de 2025. Os 6º e 8º andares, onde ficam pacientes da Ortopedia/Traumatologia, UTI neurológica, Clínica Médica e Neurologia, serão entregues este mês

Zilda Cavalcanti, secretária de Saúde de Pernambuco (Rômulo Chico/Esp DP Foto)

Maior emergência pública do estado, o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, contará, até o fim deste mês, com dois andares que estão em reformas.

Serão entregues as obras do 6º e do 8º andares, onde ficam a UTI neurológica e os pacientes da ortopedia/traumatologia, clínica médica e neurologia.

As informações foram repassadas pela secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, durante uma entrevista de balanço da saúde de 2025 com o Diario de Pernambuco.

“No HR, que tem uma obra de 37,1 milhões já em curso, estão sendo reformados o 6º e o 8º andar. Com a entrega agora em janeiro do 6º e 8º andares, o 4º e o 5º serão paralisados para que as obras de reformas possam seguir nas demais enfermarias”, destacou a secretária durante o balanço das ações da área de saúde em 2025.

Em relação ao Hospital Central Nossa Senhora Aparecida, unidade de saúde em Paulista adquirida pelo governo do estado para realocar os pacientes do HR durante as reformas, secretária afirmou que o funcionamento do local irá iniciar no começo deste ano.

Reformas nos hospitais em 2026

Segundo a SES-PE, o Estado tem atualmente um contrato de manutenção predial preventiva e corretiva que engloba os seis maiores hospitais públicos de Pernambuco.

Ao todo, são previsto R$ 68,1 milhões em reformas, distribuídas nos hospitais da Restauração (R$ 15 milhões), Otávio de Freitas (R$ 13 milhões), Agamenon Magalhães (R$ 12 milhões), Regional do Agreste (R$ 10 milhões), o Barão de Lucena (R$ 9 milhões) e Getúlio Vargas (R$ 7 milhões). De acordo com a SES-PE, este é o primeiro contrato desta natureza na história da rede estadual.

Além dessas reformas nos grandes hospitais, que segundo a secretária já tem 65% em execução, o contrato se estende para os hospitais regionais e para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).

Além disso, conforme informou a secretária ao Diario, haverá um investimento de cerca de R$ 1,2 bilhões para a construção de novas unidades hospitalares em todo o estado.

Balanço

Segundo a SES-PE, foram abertos, de 2023 a 2025, 631 novos leitos no Estado, quantitativo que permanece em funcionamento. Também durante esse período de três anos, foram investidos, de acordo com o órgão, R$ 397.4 milhões na saúde, tendo o ano de 2025 um investimento de R$ 191 milhões. O valor supera os investimentos de 2024 (R$ 146 milhões) e 2023 (R$ 59.8 milhões).

“Acho que 2025 foi um ano de muitas entregas e muito progresso para a saúde em vários aspectos. Sabemos que tem muita coisa a melhorar, mas conseguimos avançar em muitas questões. O Cuida PE, por exemplo, que é o programa de redução de filas, disponibilizou 213 novos leitos e 24 novas vans, que facilitou o transporte dos pacientes, algo que fez com que conseguirmos fazer mais 250 mil cirurgias”, iniciou Zilda Cavalcanti.

“Nós somos, em número proporcional à população, o primeiro estado do Nordeste em número de cirurgias eletivas. Então, para nós é um grande feito, pois quase 65% do que se investe na saúde em Pernambuco é do tesouro do Estado. O restante são de investimentos do governo federal”, explicou.

Além disso, Zilda ressaltou que nove das 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres) estão com filas zeradas de ressonância e tomografia. Programas como a Carreta da Mulher Pernambucana, PE Acessível e Útero é Vida também foram destacados pela secretária.

Síndrome Respiratória Aguda Grave em crianças

Durante o balanço de 2025, Zilda Cavalcanti abordou os casos de crianças com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), doença que fez Pernambuco decretar situação de emergência em maio. Para ela, o período de sazonalidade foi absolutamente controlado, apesar do aumento nos pedidos de Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) na época.

“No ano de 2025, tivemos uma situação absolutamente controlada no período da sazonalidade. Houve um aumento significativo nas solicitações de UTIs na época, mas conseguimos manter uma condição de tempo de espera em fila”, destacou.

Para o ano de 2026, a expectativa é que, com o início da vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), o quantitativo de casos graves em crianças deve reduzir.

“As crianças vão provavelmente continuar tendo gripe, mas elas provavelmente terão casos menos graves em decorrência da vacinação das gestantes. Esse tem sido a nossa expectativa com relação à sazonalidade para 2026, mas seguimos vigilantes com o plano de contingência, que é algo contínuo”, explicou Zilda Cavalcanti.

Conforme a SES-PE, Pernambuco iniciou a nova vacinação para gestantes, disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A estimativa é que mais de 114 mil grávidas, a partir da 28ª semana de gestação, sejam imunizadas com a Vacina Abrysvo.

A primeira remessa do imunobiológico recebida pelo Estado foi de 30.700 doses, quantitativo que corresponde à aproximadamente 27% da população estimada a ser vacinada. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é vacinar, pelo menos, 80% das gestantes.

A VSR A e B (recombinante), aplicada em dose única, é indicada para todas as gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna, com foco na proteção dos bebês menores de 6 meses.