Com estoque crítico, Hospital Agamenon Magalhães pede doações para Banco de Leite Humano

Em função da situação, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) reforça a importância da doação de leite para o cuidado com recém-nascidos prematuros (Foto: Divulgação/SES)

O Banco de Leite Humano do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), no Recife, atualmente está em situação crítica, com apenas 20 litros de leite materno – 40 a menos do que o volume mínimo ideal para atender bebês internados na UTI Neonatal e na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI). Em função da situação, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) reforça a importância da doação de leite para o cuidado com recém-nascidos prematuros.

A doação de leite humano é um ato simples, seguro e capaz de beneficiar inúmeros bebês que, por diferentes razões, não podem ser amamentados diretamente por suas mães.

Segundo a coordenação do Banco de Leite Humano do HAM, fatores como o período de férias e as festividades do Carnaval impactam diretamente no fluxo de doações, uma vez que muitas doadoras acabam se afastando temporariamente da rotina de coleta e entrega do leite excedente.

De acordo com informações da SES, o consumo médio diário do hospital é de aproximadamente 1 litro de leite humano, fundamental para a recuperação, o ganho de peso e a redução do risco de infecções entre os recém-nascidos mais vulneráveis.

“Quando acontece a diminuição das doações de leite, a gente vai ter uma repercussão imensa na alimentação desses bebês, cujas mães não conseguem fazer a ordenha e fazer a manutenção das dietas de seus filhos. Esses bebês precisam, às vezes, de uma complementação ou até do total da dieta, visto que algumas mães, muitas vezes, ficam impossibilitadas de retirar esse leite por várias questões, como o baixo fluxo, internação e gravidade do quadro de saúde. Aproveitamos este momento para contar com a sensibilidade das mães que possuem o fluxo de leite aumentado para fazer a doação e nos ajudar a cuidar desses bebês”, destacou a coordenadora do Banco de Leite Humano do HAM, Agnes Freitas.

Como doar

As mulheres que estão amamentando e produzem leite em excesso podem se tornar doadoras, passando por uma triagem e recebendo todas as orientações necessárias para a coleta segura.

Para o encaminhamento da produção excedente, a doadora pode entrar em contato com o Banco de Leite Humano do Hospital Agamenon Magalhães pelo telefone (3184-1690) ou comparecer à unidade para receber todas as orientações. A unidade também disponibiliza coleta domiciliar em todo Grande Recife. Neste caso, a mãe precisa armazenar o leite em um recipiente de vidro e com tampa plástica, devidamente higienizado, no congelador e entregar a equipe de coleta.

