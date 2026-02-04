° / °
Incêndio

Incêndio atinge galpão de ferro-velho na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife

O incêndio atingiu um galpão de ferro-velho, no inicio da tarde desta quarta-feira (4), no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/02/2026 às 14:08

Incêndio atinge galpão na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife /Reprodução/redes sociais

Um incêndio atinge um galpão de ferro-velho, nesta quarta-feira (4), na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Segundo informações, o fogo começou no início da tarde. Um homem identificado como Paulo vive no local sozinho, mas não ficou ferido.

Ele informou que estava trabalhando na região, como mecânico, quando foi chamado para voltar ao galpão.

Ao menos duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas.

 

