Manutenção emergencial na barragem de Jucazinho deixa sete cidades sem água no Agreste

Sete cidades do Agreste de Pernambuco estão sem água em função de uma manutenção emergencial na barragem de Jucazinho, responsável pelo abastecimento hídrico na região. Para a execução dos serviços, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) suspendeu temporariamente, nesta terça (3), o abastecimento em Salgadinho, Surubim, Casinhas, Santa Maria do Cambucá, Vertente do Lério, Vertentes e Toritama.

A intervenção é em uma das estações elevatórias (de bombeamento) de Jucazinho, segundo a Compesa, e é indispensável para garantir o funcionamento adequado do sistema.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até a noite desta terça-feira (3). Após a manutenção, o fornecimento de água será retomado de forma gradativa, conforme o cronograma operacional, até a completa normalização, informou a corporação.