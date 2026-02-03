Piscina flutuante no mar com atletas olímpicos e amadores marca encerramento do Goiana Beach Sports

Piscina flutuante (Alberto Barbosa / RuasMidia)



O Goiana Beach Sports chegou ao fim neste domingo (1º), na praia de Ponta de Pedras, com a disputa do Aquarace, uma piscina flutuante dentro do mar, pioneira no mundo. O evento reuniu atletas olímpicos e amadores.

“É muito especial a gente estar aqui em Goiana. É um cenário paradisíaco, e a piscina foi montada em um local muito estratégico. Ficamos muito felizes em ver o público e os atletas satisfeitos. Trabalhamos muito para entregar uma competição com altíssima qualidade, com transmissão ao vivo e a presença de atletas olímpicos e amadores. Fico muito feliz em ver que a competição foi entregue com bons resultados e agora é trabalhar para melhorar ainda mais, buscando novos locais”, disse o idealizador do Aquarace, o ex-nadador olímpico Kaio Márcio.

O Aquarace contou com provas individuais de 50 metros nos quatro estilos (peito, costas, borboleta e livre). Entre os atletas olímpicos participantes estiveram Fabíola Molina, Daynara de Paula, Ana Carolina Vieira, Breno Correia, Luís Altamir, Fernando Scheffer e Brandonn Almeida.

“Esse evento traz inovação. Kaio Márcio apresentou uma proposta muito diferente. O esporte transforma vidas, e poder unir natureza, mar e piscina em uma competição é algo inédito e muito motivador. Estou muito feliz e me divertindo bastante nesse ambiente gostoso e descontraído, que reúne atletas olímpicos e amadores. É sensacional”, comentou Fabíola Molina, 110 vezes campeã brasileira de natação.

Entre os atletas amadores, um dos participantes foi José Antônio da Silva, de 86 anos. Morador de Goiana, ele começou na natação em 2014 para aprender sobre o esporte e acabou se apaixonando.

“Estou sempre treinando, me exercitando, seja na natação ou na academia. Estou sempre na ativa. Já participei de várias provas e tenho 29 medalhas. Estou muito feliz por me manter ativo e conectado com a vida. Nunca imaginei competir em uma piscina dentro do mar. É admirável”, afirmou.

Além do Aquarace, o Goiana Beach Sports contou com uma arena montada para as disputas de vôlei de praia e beach soccer. Para o próximo ano, o prefeito do município, Marcílio Régio, garantiu uma nova edição do evento.

“Montamos uma arena de primeiro mundo. Recebemos várias modalidades e estamos encerrando com esta piscina no mar. Goiana sai na frente com algo inédito, nunca visto no litoral de Pernambuco. Em 2027 tem mais”, finalizou o prefeito.