68 detidos antes do clássico entre Sport X Santa Cruz são liberados

Onze deles foram autuados por crimes de menor potencial ofensivo, segundo a PCPE

Coronel Hélio Ribeiro, Diretor Adjunto de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco e a Delegada Beatriz Gibson (ASCOM PCPE/Vitor Dutra)

Os 68 homens detidos no sábado (31) horas antes do início do Clássico das Multidões, na Ilha do Retiro, foram liberados no mesmo dia. A informação foi repassada pelas Polícias Civil e Militar nesta segunda-feira (2). Onze deles foram autuados por crimes de menor potencial ofensivo.

O grupo foi detido durante operação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para o jogo entre Sport e Santa Cruz, que aconteceu na Ilha do Retiro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram membros da torcida rubro-negra celebrando os gols do time na Delegacia de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Além dessa delegacia, os homens foram levados para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc) e para a Delegacia do Torcedor. Do total, 57 tiveram seus dados registrados no banco de informações da polícia. “Ou seja, são aquelas pessoas que estão causando aqueles tumultos, mas não há subsídios para fazer um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A gente libera, mas a gente qualifica aquele torcedor para uma futura situação”, explica a delegada Beatriz Gibson. Para a Polícia Civil, é um “caso de prevenção”.

Outros 11 foram autuados e tiveram termos circunstanciados de ocorrência emitidos. Segundo a delegada, quatro foram autuados pela Lei do Torcedor e associação criminosa, um por porte de arma branca (soqueira) e cinco por perturbação do sossego.

Sobre possíveis antecedentes criminais, a delegada afirma que ainda não foi analisado se o grupo possui histórico. “Os colegas que trabalham com a segurança do torcedor, obviamente, vão fazer investigações mais detalhadas sobre essas pessoas. Mas no momento eles não tinham como nem porquê serem enquadrados em um termo circunstanciado de ocorrência”, diz.

Efetivo

A operação teve como ponto de partida o Quartel do Comando Geral, mobilizando unidades da Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), como Radiopatrulha, CIPMotos, BPTran, BPA e BPGd. Outras unidades de área também começaram cedo sua atuação ostensiva preventiva para antecipar ações que possam gerar conflito entre torcedores.

De acordo com o Coronel Hélio Ribeiro, diretor adjunto de Planejamento Operacional da PMPE, foram mobilizados cerca de mil policiais militares para o jogo Sport e Santa Cruz. “Eles ocuparam todas as adjacências e o entorno do estádio onde ocorreu o Clássico”, afirma o policial.

A estratégia preventiva foi planejada por setores de inteligência e supervisionada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).