Evento em Itamaracá: veja esquema de ônibus para Festival Pernambuco meu País

Serão três dias de programação musical gratuita à beira-mar da Ilha de Itamaracá, no Forte Orange, Litoral Norte da R3gião Metropolitana, nesta sexta (30), no sábado (31), e domingo (1º).

Ônibus (Leandro de Santana/DP)

O Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou, nesta sexta (30), um esquema especial para edição de verão do festival Pernambuco Meu País, realizada pelo estado.

Confira

A linha 1968-Itamaracá/TI Igarassu, com a saída dos ônibus do Terminal Integrado de Igarassu, receberá uma adição de frota, com aumento dos atendimentos ao Forte Orange.

Também haverá estocagem de ônibus no mesmo terminal integrado, para utilização no caso de crescimento de demanda..

A tarifa da linha é equivalente ao Bilhete Único, sendo que nos dias 30 e 31, será no valor de R$4,30 e no Domingo, dia 1o de fevereiro, de R$4,50.

O Pernambuco Meu País é promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), e nesse caso contará com o apoio da Prefeitura da Ilha de Itamaracá.