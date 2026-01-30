Presidente do TJPE faz apelo pela "paz na política" em cerimônia no Recife: " a gente roga a Deus"

Durante a cerimônia de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Capibaribe, o presidente do TJPE, desembargador Ricardo de Oliveira Paes Barreto discursou pela paz, pelo diálogo e pela serenidade no período eleitoral de 2026. Prefeito João Campos falou em "busca de harmonia"

Desembargador Ricardo Paes Barreto foi homenageado em cerimônia com a participação do prefeito João Campos (PSB) (Marina Torres/ DP )

“A gente roga a Deus para que a união prevaleça em Pernambuco e para que as coisas caminhem em paz. Porque não se justifica um estado como nosso passar por períodos de disputas e guerras como a gente tem visto”.

As frases são do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, TJPE.

Nesta sexta (30), ele fez um “apelo direto” pela pacificação do ambiente político no estado, especialmente com a proximidade das eleições de 2026.

Ao receber a medalha da Ordem do Mérito Capibaribe, entregue pela Prefeitura do Recife, em evento no salão nobre do Teatro de Santa Isabel, no centro da cidade, o desembargador pregou a serenidade no pleito.

“É preciso disputar as coisas, mas com serenidade e com tranquilidade. Esse conselho dou a todos e a todas que participarão das próximas eleições aqui em Pernambuco”, declarou.

Homenagem

Paes Barreto foi homenageado pela Prefeitura do Recife e recebeu a comenda das mãos do prefeito João Campos (PSB).

Durante seu discurso, o prefeito também ressaltou a importância da “postura conciliadora” do presidente do TJPE e que “estaria em falta na política”

“Além de um grande líder na sua área, tem uma função que é rara nos dias de hoje, que é a capacidade pacifista, em construção de pontes, de buscar consensos, de buscar harmonia. Isso é algo que faz muita falta no meu campo que é a política. E que a gente precisa de mais gente fazendo isso. Tendo a capacidade de exercer uma liderança que tenha a firmeza da posição, mas que tenha a leveza do trato, a generosidade da acolhida, do olho do olho, da conversa, do diálogo. Isso faz muita diferença. Foi assim, por exemplo, que eu vi meu pai governar o estado de Pernambuco”, declarou João Campos.

Discurso

Em seu discurso, Ricardo Paes Barreto agradeceu a homenagem, falou sobre a honraria e relembrou o período em que assumiu a Prefeitura do Recife por alguns dias, de forma inédita, quando João Campos precisou se afastar temporariamente do cargo.

“É um orgulho poder ser um dos poucos que receberam a comenda do Guararapes. Isso não só me deixa muito orgulhoso, como também compromissado cada vez mais com o nosso querido prefeito Pernambuco”, afirmou.

O presidente do TJPE destacou que a experiência de assumir o Executivo municipal durante cinco dias em abril de 2024, na ausência do prefeito, marcou sua trajetória.

“Aquilo me marcou muito e ver a dificuldade que um político tem de suportar uma campanha e suportar uma gestão. Não é fácil”, disse, ao relembrar visitas e compromissos que marcou presença em seu período na gestão.



Agradecimento

João Campos agradeceu o trabalho de Ricardo Paes Barreto à frente do TJPE durante o biênio que encerra na próxima semana e destacou a parceria institucional com a Prefeitura do Recife. “Sou um defensor das instituições, da capacidade harmônica de convivência entre elas, de respeito ao funcionamento”.

O gestor ressaltou o papel do TJPE e a importância da liderança exercida por Paes Barreto. “O Tribunal de Justiça de Pernambuco é uma grande instituição brasileira. Queria qualquer estado brasileiro ter um tribunal de justiça à altura do Tribunal de Justiça de Pernambuco”, afirmou.

Segundo o prefeito, a homenagem reconhece não apenas a trajetória individual do presidente do TJPE, mas também o papel do Judiciário pernambucano.

“Essa homenagem que a gente faz aqui, ela está sendo entregue ao presidente Ricardo, mas ela também é estendida ao Tribunal de Justiça de Pernambuco”, disse.

