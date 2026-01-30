° / °
João Campos: "A gente vai estar 100% com Lula"

Apesar de o PT ainda não ter fechado questão sobre aliança majoritária em Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos, garante que atende ao principal critério dos petistas

Publicado: 30/01/2026 às 12:58

Prefeito do Recife, João Campos (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Apesar de o PT ainda não ter fechado questão sobre aliança majoritária em Pernambuco, o prefeito do Recife e pré-candidato a governador pelo PSB, João Campos, garante que atende ao principal critério dos petistas. “A gente vai estar 100% com Lula”. O Diretório Estadual do PT já definiu que as alianças serão tratadas com o comando nacional e que a chapa majoritária em Pernambuco não poderá ter alguém pedindo voto para outro candidato à Presidência.

