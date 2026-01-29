Vídeo: Cachorro comunitário é baleado por policial militar no RS

Conhecido como "Negão", o cachorro é um dos sobreviventes da enchente de 2024 no Rio Grande do Sul

Registro da violência contra o cachorro durante abordagem policial (Foto: Reprodução/X)

Um cão sem raça definida, popularmente conhecido como "Negão", foi baleado por um policial militar na noite de terça-feira, 27, no bairro Barrinha, em Campo Bom (RS), no Vale dos Sinos, distante a cerca de 55 km de Porto Alegre. O episódio foi captado por câmeras de segurança. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul afirmou que determinou que a Corregedoria da Brigada Militar investigue a conduta dos policiais e as circunstâncias do disparo contra o cão em Campo Bom.

De acordo com relatos colhidos pela vereadora Kayanne Braga (PDT), que atua na causa do bem-estar animal, a confusão teve início por volta das 20h30, quando a Brigada Militar realizava uma abordagem em três indivíduos, em via pública. Um dos policiais teria pisado acidentalmente na pata do animal e, após o cão latir, o agente policial efetuou o disparo.

Veja o registro do ataque:

Conforme a vereadora, o cão é um dos sobreviventes da histórica enchente de 2024 que assolou o Rio Grande do Sul, passando a viver sob os cuidados coletivos da comunidade desde então. Após ser baleado, "Negão" foi levado para uma clínica veterinária e recebeu os primeiros socorros. O tiro, de munição não letal, atingiu as patas traseiras do cão, que deverá ficar internado, sob cuidados, por mais alguns dias. Finalizado o tratamento, "Negão" ficará disponível para adoção.