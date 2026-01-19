Obras provocam mudanças em acessos para o Hospital da Restauração, no Recife; saiba como ficou

Pacientes, acompanhantes e servidores que circulam pelo Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do recife, devem ficar a tentos a mudanças de acesso para a maior unidade pública do estado

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Estão em vigor, desde o fim de semana, as mudanças no fluxo de acesso e circulação de pessoas no Hospital da Restauração (HR).



As alterações serão adotadas durante as obras da fachada da unidade.



O estado informou que o fluxo de entrada de novos pacientes nas emergências do RH segue normalmente.

Como ficou



As mudanças em vigor são devido à instalação de tapumes para a continuidade da reforma da fachada, anunciada pelo Governo de Pernambuco.



Dessa forma, o acesso dos visitantes, assim como dos funcionários, ocorre pela Portaria Social, no térreo.

A entrada dos acompanhantes é através da Emergência Clínica (prédio anexo ao prédio principal). Está proibida a circulação e permanência de pessoas nas rampas do hospital.



A rampa da Rua Joaquim Nabuco é exclusiva apenas para subida e descida das ambulâncias. Já a rampa da Avenida Agamenon Magalhães está totalmente bloqueada.

Todos os altos hospitais estão ocorrendo pela Portaria de Serviço (Sala de Alta) ou pela Emergência Clínica, cujos acessos são pela Rua Jornalista Paulo Bittencourt.



O diretor geral do Hospital da Restauração, Petrus Andrade Lima, destacou que as mudanças são temporárias e têm o objetivo de garantir a segurança das pessoas e a fluidez nas obras para melhoria do hospital. "À medida que a reforma do RH avança, precisamos fazer adaptações pontuais em alguns fluxos, para manter tanto a manutenção da assistência à população como dos serviços. O benefício será para todos", afirmou Petrus.



Fachada



Além da reforma interna da instituição, está em andamento a recuperação completa da fachada da unidade maior de saúde pública de Pernambuco.



A obra tem investimento de R$ 10 milhões do Governo de Pernambuco, e inclui pintura, troca das esquadrias e modernização da estrutura, com previsão de entrega em 5 meses.



O projeto de retrofit, de Marco Antônio Borsoi, alia sofisticação contemporânea à valorização da história e ao respeito à essência original do desenho de seu pai, o arquiteto e urbanista Acácio Gil Borsoi, preservando assim o patrimônio urbanístico da cidade do Recife.