Estado lança edital de mais de R$ 64 milhões para obras de ampliação do Hospital da Restauração

Segundo o governo, as estão previstas no edital do HR a construção de torres e a instalação do bloco técnico, além de diversas guaritas de serviço, acessos e saídas para ambulâncias, e a requalificação dos estacionamentos público e privativo

Recife, PE, 21/07/2025 - HR CRIANÇA BALEADA - Imagens do HR e dos familiares da criança baleada. (Rafael Vieira)

Governo de Pernambuco lançou o edital de licitação para a contratação da empresa que vai realizar obras de reforma, requalificação e ampliação da infraestrutura física da área construída do Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra (HR), no Derby, na área central do Recife.

Segundo o governo, o investimento estimado é de R$ 64.231.608,94. A publicação saiu no Diario oficial desta quinta (29).

Essas obras complementar os serviços que já estão sendo feitos na unidade, a maior da rede pública de Pernambuco.

Os serviços incluem a requalificação dos pavimentos do térreo ao nono andar, e a implantação das torres de circulação vertical central e norte com novos elevadores e escadas de emergência.

Ainda segundo o estado, estão previstas a instalação do bloco técnico, da central de gases medicinais e da casa de bombas, além de diversas guaritas de serviço, acessos e saídas para ambulâncias, e a requalificação dos estacionamentos público e privativo.

A intervenção contemplará, ainda, a infraestrutura externa do complexo, incluindo drenagem urbana, redes de água e esgoto, reservatórios de retenção de águas pluviais, pavimentação, acessos, estacionamentos, paisagismo, iluminação e sinalização.

“Com a publicação do edital, teremos esses investimentos para garantir ainda mais assistência à população”, explicou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Conheça a unidade

Administrado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), o HR fica em um terreno de aproximadamente 20.376 metros quadrado.

O prédio tem área construída de 25.596,02 metros quadrados, distribuída do pavimento térreo ao 9o pavimento.

Na unidade funcionam setores essenciais como emergência geral, centro de diagnóstico por imagem, hemodinâmica, unidades de terapia intensiva, bloco cirúrgico, central de material esterilizado (CME), enfermarias, além de áreas administrativas, técnicas e de apoio. A execução das obras será feita em etapas para garantir a continuidade das atividades assistenciais e a integridade dos sistemas críticos. As novas intervenções vão ampliar e modernizar setores essenciais, reorganizando fluxos internos e adequando a edificação às normas técnicas vigentes

“O projeto contempla intervenções tanto sobre a edificação existente quanto sobre áreas externas e blocos de apoio, incluindo demolições pontuais, novas construções e implantação de infraestrutura técnica de 844,24 m².

Após a execução das obras, o hospital deve atingir 26.148,42 metros quadrados de área construída”, afirma o diretor-presiden-te da Cehab, Paulo Lira.

O prazo previsto para a execução dos serviços é de nove meses a partir da data de emissão da ordem de serviço.

O edital e seus anexos já estão disponíveis no site da Cehab (cehab.pe.gov.br) e no sistema do Portal de Compras Públicas (portaldecom-praspúblicas.com.br).

