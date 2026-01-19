"Ciúme doentio": homem é preso em flagrante por violência doméstica no Agreste

Vítima relatou à polícia que o marido apresenta "ciúme doentio" e proferiu ameaças de morte na frente dos quatro filhos do casal; prisão ocorreu em um estabelecimento comercial no município de Altinho

Homem foi preso em Altinho, no Agreste de Pernambuco, por violência doméstica, ameaça e injúria (Foto: Reprodução de vídeo)

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica, injúria e ameaça, no domingo (18), no município de Altinho, no Agreste de Pernambuco. O suspeito foi identificado como Givanildo Severino da Silva, de 43 anos.

O casal possui quatro filhos, com idades entre 1 e 16 anos, que, segundo a vítima, presenciam frequentemente ameaças e xingamentos. A mulher relatou que já havia se separado do agressor há dois anos, mas decidiu reatar após promessas de mudança que nunca foram cumpridas. Nos últimos quatro meses, o comportamento dele teria evoluído para um "ciúme doentio".

No Boletim de Ocorrência, obtido pelo Diario de Pernambuco, a mulher, de 39 anos, relatou que Givanildo, sob efeito de álcool, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, como "rapariga" e "prostituta", alegando que ela frequentava a academia com "roupas curtas" para procurar outros homens. Segundo a vítima, o agressor é “controlador, ciumento e agressivo”.

“Ele nutre um sentimento de posse, acusando a declarante de supostas traições e ameaça matar a vítima dizendo: ‘se não ficar comigo, não fica com mais ninguém; se eu ver você com outro, eu te mato’”, conforme o registro policial.

De acordo com a mulher, por volta das 15h deste domingo, ele chegou a quebrar o roteador de internet da residência e a tomada do aparelho. A vítima, que estava dormindo e acordou com a confusão, tentou conversar com o companheiro, mas foi ameaçada.

“Ele dizia: ‘você vai ver o que vou fazer contigo agora. Aqueles homens que matam as raparigas, eles têm razão. Vou fazer a mesma coisa. Qualquer dia desses eu vou te matar, sua rapariga. Me aguarde’”, diz trecho do Boletim.

Após as ameaças, Givanildo foi a um mercadinho continuar bebendo. Foi quando a vítima acionou a Guarda Municipal, que efetuou a prisão do suspeito no estabelecimento comercial e o conduziu à delegacia.

Embora tenha afirmado que nunca houve agressão física anterior e que o marido não possui armas, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, pediu a inclusão de rondas da Patrulha Maria da Penha e afirmou ter interesse em representar criminalmente contra Givanildo.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem foi preso em flagrante pela Delegacia da Mulher de Caruaru. “Após a realização dos procedimentos cabíveis, o autor ficou à disposição da Justiça”, conclui o texto.

A defesa de Givanildo não foi localizada pelo Diario.