Pernambuco disponibiliza canais para denunciar trabalho análogo à escravidão

Pernambuco somou 141 denúncias em 2025, segundo Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos

Operação resgatou 14 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão nas cidades de Exu e Parnamirim. (Foto: Divulgação)

Celebrado nesta quarta-feira, 28 de janeiro, o Dia Nacional da Erradicação do Trabalho Análogo à Escravidão promove o debate sobre o combate ao crime que ainda persiste no Brasil, mesmo mais de um século após a abolição formal da escravidão. Somente em Pernambuco foram 141 denúncias de trabalho análogo à escravidão em 2025.

O trabalho análogo à escravidão pode se manifestar de diferentes formas, como jornadas exaustivas, condições degradantes, restrição de liberdade, servidão por dívida e ausência de direitos básicos. Muitas vezes, as vítimas permanecem nessas situações por medo, desconhecimento ou dependência econômica.

O Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos contabilizou 4.516 denúncias de trabalho escravo em todo o país em 2025. O número representa um aumento de 14% em comparação a 2024, quando houve 3.959 notificações.

A denúncia é uma das principais ferramentas de enfrentamento desse tipo de crime. Qualquer pessoa pode comunicar suspeitas ou casos confirmados, mesmo de forma anônima. As informações são encaminhadas aos órgãos responsáveis pela apuração e fiscalização, garantindo proteção às vítimas.

A data também rememora o assassinato de quatro servidores públicos em 2004, em Unaí (MG), durante uma ação de fiscalização do trabalho, episódio que se tornou símbolo da luta contra a exploração laboral no país.

Em Pernambuco, denúncias de trabalho análogo à escravidão podem ser feitas pelos seguintes canais:

Disque 100 - Central Nacional de Denúncias de Violações de Direitos Humanos



Disque 190 - Polícia Militar, em situações de flagrante ou risco imediato



Ouvidoria da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: 0800 281 9555



Ministério Público do Trabalho (MPT) - Denúncia online



E-mail da equipe multidisciplinar de enfrentamento: [email protected]

As denúncias podem ser feitas por vítimas, familiares, vizinhos ou qualquer cidadão que presencie ou suspeite de situações de exploração.

