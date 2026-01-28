Vereador suspeito de envolvimento no assassinato de mergulhador em Petrolândia é preso

O vereador Cristiano Lima dos Santos (PSB) conhecido como "Cristiano da Van", de 45 anos, foi apontado como um dos quatro envolvidos. Mergulhador Samy Oliveira foi morto a tiros após perseguição

Samyr Oliveira, de 42 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vereador suspeito de envolvimento no assassinato, a tiros, do mergulhador e empresário Samy Oliveira, de 42 anos, em Petrolândia, no Sertão pernambucano, foi preso nesta quarta (28).

O crime aconteceu em 13 de janeiro deste ano. A captura aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do estado.

O vereador Cristiano Lima dos Santos (PSB) conhecido como “Cristiano da Van”, de 45 anos, foi apontado como um dos quatro envolvidos. Ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que cumpriu o mandado de prisão contra o vereador.

“O suspeito, um homem de 45 anos, foi capturado com o apoio da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. Durante a ação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, no âmbito das investigações que apuram as circunstâncias do crime”, disse a polícia.

Como foi o crime

O mergulhador foi atingido por disparos de arma de fogo, após ser perseguido por um atirador.

Samy Oliveira chegou a ser socorrido e ficou nove dias internado, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados por diversas perfurações e morreu.

“As diligências seguem em andamento por meio da Delegacia de Angelim, que investiga a participação de outros envolvidos no homicídio. O inquérito policial continua para o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos”, acrescentou a polícia.

O suspeito preso será encaminhado para a audiência de custódia, que definirá se ele permanecerá ou não na cadeia.