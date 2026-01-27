Quadrilha envolvida com venda ilegal de armas e munições é alvo da PF em Pernambuco e mais três estados

Quadrilha envolvida com venda ilegal de armas e munições é alvo da PF em quatro estados (Ascom/PF)

Uma quadrilha suspeita de atuar na venda ilegal de armas e munições foi alvo de nove mandados de busca e apreensão e do bloqueio de até R$ 10 milhões durante a deflagração da Operação Fogo Amigo II, realizada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (27). A ação ocorreu simultaneamente nos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.

De acordo com a PF, além do cumprimento das ordens judiciais, a Justiça determinou a suspensão das atividades econômicas de duas lojas que comercializavam material bélico de forma irregular, bem como o afastamento cautelar de servidores públicos e a aplicação de outras medidas alternativas à prisão. Cerca de 80 policiais federais participaram da operação.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, comércio ilegal de armas e munições, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Somadas, as penas podem chegar a 35 anos de reclusão, segundo a Polícia Federal.

Primeira fase da operação

A Operação Fogo Amigo teve sua primeira fase deflagrada no dia 21 deste de 2024, com foco em uma organização criminosa formada por policiais militares de Pernambuco e da Bahia, além de CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores) e empresários do setor armamentista.

Na ocasião, foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas. Segundo a PF, as investigações apontam que o grupo abastecia facções criminosas com armas e munições adquiridas ou desviadas de forma ilegal.

A ação contou com a participação integrada da Polícia Federal, Exército Brasileiro, Polícias Civis, Polícias Militares, Ministérios Públicos e corregedorias das polícias dos dois estados. Mais de 325 agentes foram mobilizados.

Também foi determinado o sequestro de bens e bloqueio de valores de até R$ 10 milhões, além da suspensão das atividades de três lojas suspeitas de envolvimento no esquema. Durante a operação, o Exército Brasileiro realizou fiscalizações em estabelecimentos nos municípios de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).

Durante o cumprimento dos mandados em Salvador (BA), um homem foi baleado em uma ação das forças de segurança. As circunstâncias do caso não foram detalhadas.

