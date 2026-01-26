TJPE lança nesta quinta (29) Guia histórico-cultural sobre o século XVI em Pernambuco
O guia histórico-cultural será lançado na próxima quinta (29) e reúne informações sobre o processo de colonização portuguesa no território pernambucano durante o século XVI
Publicado: 26/01/2026 às 13:29
TJPE lança nesta quinta (29) Guia histórico-cultural sobre o século XVI em Pernambuco (Fotos de divulgação/Crédito: Hans Manteufeul/Cortesia)
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lança, na próxima quinta-feira (29), o guia histórico-cultural “Pernambuco na Estrada do Tempo – Século XVI, o início da colonização”. A publicação reúne informações sobre o processo de colonização portuguesa no território pernambucano durante o século XVI.
O lançamento acontece às 10h, no Salão Nobre do Palácio da Justiça, localizado no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.
A obra foi escrita pela jornalista Paula Imperiano, servidora do TJPE, com revisão da historiadora Bartira Barbosa, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O conteúdo é composto por 27 capítulos, que abordam a implantação das primeiras estruturas de serviços como educação, saúde e administração pública no estado.
De acordo com o TJPE, o guia apresenta um levantamento sobre edificações construídas no período colonial que permanecem na paisagem atual, além de dados históricos relacionados à formação do patrimônio material de Pernambuco. O estudo indica a existência de construções erguidas entre 1535 e 1540, ainda preservadas no estado, conforme a Instituição.
Ainda segundo as informações, a publicação é baseada em mais de mil referências, que reúnem documentos históricos, estudos acadêmicos nacionais e internacionais e registros produzidos em diferentes períodos.
Também são abordadas as trajetórias de povos envolvidos no processo de colonização, como indígenas, africanos, judeus e árabes, além de um capítulo sobre a presença feminina na sociedade colonial.
O conteúdo inclui ainda informações históricas sobre 11 municípios pernambucanos, 23 bairros do Recife, 18 edificações remanescentes e 12 personagens históricos ligados ao século XVI.
Conforme o TJPE, as fotografias são atuais e inéditas, produzidas por Hans Manteufeul e Roberto Zacarias, com uso de drones. As ilustrações são de Rafael Mont’Elberto. A edição é da Contaccta Comunicação, com projeto gráfico assinado por Albânia Lira.