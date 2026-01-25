Motorista de aplicativo morre após capotamento em Igarassu, no Grande Recife

Vítima de 37 anos ficou presa às ferragens do veículo na Avenida Alfredo Bandeira de Melo

Homem de 37 anos morreu na tarde deste domingo (25), em Igarassu, no Grande Recife (Foto: Reprodução de vídeo/Redes sociais)

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, morreu na tarde deste domingo (25), após capotar o carro na Avenida Alfredo Bandeira de Melo, no bairro de Bela Vista, no município de Igarassu.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, a vítima estava presa às ferragens do veículo e não resistiu. Para a atuação, foram empregadas três viaturas, entre unidades de resgate, salvamento e comando operacional.

“As equipes realizaram o desencarceramento da vítima, um homem de 37 anos, encontrado preso às ferragens, sem sinais vitais”, diz trecho da nota.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

Confira nota dos Bombeiros:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, na tarde deste domingo (25), para atender a uma ocorrência de capotamento com vítima presa às ferragens, registrada na Avenida Alfredo Bandeira de Melo, no bairro de Bela Vista, no município de Igarassu.

Para a atuação no local, foram empregadas três viaturas, entre unidades de resgate, salvamento e comando operacional. As equipes realizaram o desencarceramento da vítima, um homem de 37 anos, encontrado preso às ferragens, sem sinais vitais.

Após os procedimentos cabíveis, o corpo foi deixado sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), aguardando a adoção das providências legais.

