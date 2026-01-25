Motorista de aplicativo morre após capotamento em Igarassu, no Grande Recife
Vítima de 37 anos ficou presa às ferragens do veículo na Avenida Alfredo Bandeira de Melo
Publicado: 25/01/2026 às 19:51
Homem de 37 anos morreu na tarde deste domingo (25), em Igarassu, no Grande Recife (Foto: Reprodução de vídeo/Redes sociais)
Um motorista de aplicativo, de 37 anos, morreu na tarde deste domingo (25), após capotar o carro na Avenida Alfredo Bandeira de Melo, no bairro de Bela Vista, no município de Igarassu.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, a vítima estava presa às ferragens do veículo e não resistiu. Para a atuação, foram empregadas três viaturas, entre unidades de resgate, salvamento e comando operacional.
“As equipes realizaram o desencarceramento da vítima, um homem de 37 anos, encontrado preso às ferragens, sem sinais vitais”, diz trecho da nota.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria.
Confira nota dos Bombeiros:
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, na tarde deste domingo (25), para atender a uma ocorrência de capotamento com vítima presa às ferragens, registrada na Avenida Alfredo Bandeira de Melo, no bairro de Bela Vista, no município de Igarassu.
Após os procedimentos cabíveis, o corpo foi deixado sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), aguardando a adoção das providências legais.