Estado prepara concurso público para a Polícia Civil com 400 vagas

Serão abertas vagas para Agente de Polícia e Escrivão

Serão 250 vagas para Agente de Polícia e 150 para Escrivão (Divulgação/SDS-PE)

O Governo de Pernambuco prepara um novo concurso público para a Polícia Civil do estado.

No total, serão 400 vagas: 250 para o cargo de Agente de Polícia e 150 para o de Escrivão.

No Diário Oficial desta segunda-feira (26), a Secretaria de Administração e a Secretaria de Defesa Social publicaram um ato no qual atualizam a Comissão Organizadora, responsável pela normatização e acompanhamento da execução do concurso.

A data da publicação do edital, assim como mais informações a respeito do certame, ainda não foram definidas pelo governo.

