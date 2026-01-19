Nova turma de formação de 189 oficiais da Polícia Militar de Pernambuco celebra aula inaugural

Turma conta com 189 novos alunos que iniciam processo para assumir o posto de 2º tenente da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE)

A governadora Raquel Lyra (PSD) comandou a ocasião, que aconteceu na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) (Foto: Nicolle Gomes/DP)

A terceira turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) teve cerimônia de aula inaugural nesta segunda (19). O grupo, de 189 novos alunos, é o primeiro de 2026 a iniciar o processo para assumir o posto de 2º tenente da Corporação.

A governadora Raquel Lyra (PSD) comandou a ocasião, que aconteceu na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape). Do total de alunos, 155 são homens e 34 são mulheres.

“A mensagem que a gente deixou aqui é que nós estamos trabalhando para garantir todas as condições necessárias para que a licitação de crimes, a preservação da ordem pública sejam feitas no maior investimento em segurança pública da história de Pernambuco. Nós estamos fazendo um curso de formação que tem sido cada vez mais preparado para formar um time ainda melhor, com capacidade de foco no crime organizado, mas também muito fortemente no trabalho humanizado, em formação de equipe, em capacidade de ir nas ruas, poder mediar conflitos, resolver conflitos e entregar segurança pública a Pernambuco”, disse a chefe do executivo estadual.

Os alunos devem se formar no fim deste ano, segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro de Carvalho, também presente na cerimônia da aula inaugural desta segunda (19).

“Hoje inicia-se a última turma para fechar o compromisso de sete mil novos servidores na segurança pública de Pernambuco”, disse Carvalho, em referência ao plano do Governo do Estado de incorporação de novos policiais até este ano.