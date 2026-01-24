Após críticas, Fernando de Noronha anuncia retirada de painéis de LED

Moradores e turistas que se manifestaram contra a instalação das peças argumentaram, nas redes sociais, que os equipamentos contrastavam com a natureza preservada e poderiam ser prejudiciais

A Administração de Fernando de Noronha anunciou a retirada dos painéis de LED (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A Administração de Fernando de Noronha anunciou, nessa sexta-feira (23), que quatro painéis de LED instalados recentemente na BR-363 e no Porto de Santo Antônio serão retirados. A decisão ocorreu após críticas de moradores e turistas aos equipamentos.

Em nota, a gestão da ilha informou que a medida "reflete o respeito às manifestações da população e o empenho conjunto em preservar Fernando de Noronha".

Os painéis, segundo a administração, seriam para “manter moradores e visitantes constantemente informados, por meio da divulgação de conteúdos de utilidade pública”.

Críticas

As pessoas que se manifestaram contra a instalação das peças argumentaram, nas redes sociais, que a luminosidade e a estética contrastavam com a natureza preservada da ilha e poderiam ser prejudiciais. Uma das críticas veio da atriz Yanna Lavigne. “LEDs vão além da poluição visual. Como ficam os animais com esses holofotes onde não existiam?”, questionou em um comentário.



Leia a nota completa da administração de Noronha

Atendendo ao anseio da população, a Administração de Fernando de Noronha informa que os painéis de LED instalados na ilha serão retirados.

A proposta de instalação teve como objetivo manter moradores e visitantes constantemente informados, por meio da divulgação de conteúdos de utilidade pública. No entanto, a atual gestão reafirma o seu compromisso com a escuta ativa da comunidade e com a construção de decisões pautadas no diálogo e no interesse coletivo.

Dessa forma, a medida reflete o respeito às manifestações da população e o empenho conjunto em preservar Fernando de Noronha como um lugar equilibrado, sustentável e cada vez melhor para se viver, preservar e visitar.