Servidora da prefeitura de Brejo da Madre de Deus e pintor do Teatro de Nova Jerusalém foram as vítimas do acidente entre motos, na PE-145, no Agreste

Homem perde esposa e primo após acidente entre motos no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Redes Sociais)

Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (21), na PE-145, na altura do Sítio Furnas, zona rural de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco.

Uma mulher e um homem da mesma família morreram após uma colisão frontal entre duas motocicletas. Walter, o marido da vítima, trafegava pelo local pouco depois do acidente, quando se deparou com os corpos da esposa e do primo estirados na via.

As vítimas foram identificadas como Edijane Gomes do Nascimento, de 40 anos, esposa de Walter, e José Luciano de Oliveira Silva, de 55, o primo. Voltavam do trabalho após o expediente em suas motos quando aconteceu o acidente.

Edijane exercia a função de serviços gerais na Secretaria de Educação da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus e estava retornando para casa, no distrito de Barra de Farias. Um trajeto de sete quilômetros.

Luciano trabalhava como pintor no Teatro de Nova Jerusalém, em Fazenda Nova, e também voltava para sua residência após o expediente.

Walter contou ao repórter policial Adielson Galvão que trafegava pela PE-145 quando percebeu sinalização de acidente na pista e reduziu a velocidade da sua moto.

“Quando fui me aproximando, diminuí a velocidade e reconheci que tinha sido minha esposa”, relatou, ainda em choque. Minutos depois, veio a confirmação de que a outra vítima era seu primo, José Luciano.

Abalado, Walter afirmou que a esposa era prudente ao pilotar. “Ela andava devagar, direitinha. Infelizmente, numa reta dessa, alguém errou e a vida da minha esposa foi ceifada”, disse.

Equipes da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar estiveram no local e realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC).

Segundo a Guarda Municipal, quando as equipes chegaram, as duas vítimas já estavam sem vida. As motocicletas haviam sido removidas antes da conclusão da perícia.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Nota da PM

No fim da tarde desta quarta (21/01), policiais militares do 24ºBPM foram acionados pelo SAMU para atender uma colisão entre duas motocicletas na rodovia PE-145, Brejo da Madre de Deus. No local, constatou-se o óbito dos condutores.

Segundo informações preliminares, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu o impacto. O efetivo realizou o isolamento da área e aguardou a chegada da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC) para a perícia e demais procedimentos.

Sepultamento

Por meio das redes sociais, familiares de ambas as vítimas informaram as datas e locais onde Edjane Gomes e José Luciano serão sepultados.

De acordo com as informações, o velório de Luciano deve acontecer na tarde desta quinta (22), em uma Igreja do evangelho Quadrangular, às 14h. Já o sepultamento ocorre ás 17h no cemitério municipal.

Enquanto o corpo de Edjane será velado na manhã desta sexta-feira (23), na quadra do Antigo Terrão, com sepultamento marcado para às 10h.