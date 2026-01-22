Caminhão tomba na BR-232 e aguarda remoção da pista, em Pombos, no Agreste de Pernambuco

Segundo a PRF, o acidente com caminhão aconteceu na noite da quarta (21) e não está gerando retenção porque o fluxo, sentido Recife, está sendo feito pelo acostamento

Caminhão tombou em Pombos e deixou a carga de frutas espalhada na via (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um caminhão tombou na BR-232, na altura do km 64, no município de Pombos, no Agreste de Pernambuco, na noite desta quarta-feira (21). O veículo segue na via, no sentido Recife, aguardando remoção.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há retenção no tráfego porque o fluxo, no sentido Recife, está sendo desviado pelo acostamento.

O acidente aconteceu por volta das 21h30 desta quarta-feira, quando a PRF foi acionada. Ao chegar no km 64 da BR-232, a equipe encontrou um caminhão tombado e o carregamento de frutas espalhado pela via.

O motorista, que havia permanecido no local, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para ingestão de álcool.

A causa do acidente está sendo apurada.