Polícia Federal deflagra operação contra fraude bancária no Agreste de Pernambuco

Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Gravatá e Sairé, no Agreste do estado; mais de R$ 400 mil foram bloqueados pela Justiça Federal

PF cumpriu mandados em Gravatá e Sairé na última quarta (21) (DIVULGAÇÃO/PF)

Um grupo criminoso voltado à prática de fraudes bancárias envolvendo empréstimos consignados foi alvo da Operação Senha Remota, deflagrada nesta quarta-feira (21).

Entre os crimes apurados, estão os de estelionato majorado, falsidade documental, inserção de dados falsos em sistema bancário, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, nos municípios de Gravatá e de Sairé, ambos em Pernambuco.

Conforme a PF, as ações tiveram como finalidade a apreensão de evidências digitais e documentais, como celulares, computadores, comprovantes bancários e registros de transações eletrônicas utilizados nas fraudes.

A Justiça Federal determinou o sequestro e o bloqueio de bens e de ativos financeiros em valor superior a R$ 400 mil, correspondente ao prejuízo estimado às vítimas, a fim de assegurar o eventual ressarcimento dos danos, por meio da preservação do patrimônio dos investigados que teriam se beneficiado dos recursos ilícitos.

As investigações revelaram a existência de um esquema estruturado, caracterizado pela abertura de contas bancárias com documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e posterior movimentação dos recursos em benefício de terceiros.

Segundo a Polícia Federal, o material apreendido durante a operação permitirá aprofundar a análise dos fluxos financeiros, confirmar a materialidade delitiva, identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar com precisão o montante total dos valores desviados.