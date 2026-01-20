Vídeo mostra homem agredindo cadela em Olinda; polícia investiga caso

O caso aconteceu no bairro de Alto Nova Olinda, em Olinda, no Grande Recife, no domingo (18). O suspeito de agredir a cadela foi identificado e está foragido

O suspeito foi identificado como Clebson Tavares dos Santos (Reprodução/Redes sociais )

A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos a uma cadela no Alto Nova Olinda, Olinda, no Grande Recife. Um vídeo que mostra um homem agredindo o animal, no último domingo (18), está circulando nas redes sociais.

O suspeito foi identificado como Clebson Tavares dos Santos, que está foragido. Nas imagens, Clebson aparece sentado no chão segurando o focinho da cadela, chamada Baronesa.

Durante a gravação, ele golpeia a cabeça dela contra o piso, diz que irá matá-la e a manda parar de mordê-lo. O registro foi feito pela ex-companheira do agressor, que é a tutora de Baronesa.

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais do ativista Douglas Brito.

Em conversa com o Diario de Pernambuco, o ativista contou que essa não é a primeira vez que Clebson agride cães da ex-companheira.

Segundo ele, em novembro de 2025, Clebson matou um filhote ao quebrar seus dentes com um tijolo. Anteriormente, ele tentou afogá-lo.

“Foi quando ela [a tutora] pediu medida protetiva contra ele. Dessa vez, para agredir a Baronesa, ele quebrou a medida”, afirma Brito.

Baronesa está estável, recebendo cuidados e sendo monitorada.

“A expectativa é de que o agressor seja localizado e conduzido à prisão, para que responda não apenas por este crime, mas por todo o histórico de violência que carrega”, declara.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da 24ª Delegacia do Varadouro, uma ocorrência de crueldade contra cães e gatos.