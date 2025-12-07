Denúncia de mortes de gatos e cão é investigada em Paulista

Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de Ilícito penal, no bairro do Janga, em Paulista. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a morte de gatos, ocorridas recentemente, no bairro

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil de Pernambuco investiga uma denúncia sobre mortes de ao menos 10 gatos e um cachorro em Paulista, no Grande Recife.

Os animais foram encontrados mortos na Rua Manoel Herculano Pessoa, no Janga.

Eles viviam nas vias da área e eram alimentados pela população local, até a adoção.

O boletim de ocorrência foi registrado como "outras ocorrências ilícitos penais - doloso (consumado)."

"Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou a ocorrência de Ilícito penal, no bairro do Janga, em Paulista. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a morte de gatos, ocorridas recentemente, no bairro", disse o comunicado.

Moradores da área relataram que descobriram os animais mortos por causa do mau cheiro, há cerca de um mês.

A comunidade disse que os animais eram saudáveis e dóceis. Agora, o grupo tenta encontrar pessoas que queiram adotar os outros bichos que vivem no local.