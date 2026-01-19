Guarda do Recife armada: agentes começam treinamento em estande de tiro

Imagens divulgadas pela prefeitura mostram guardas no estande de tiros, na manhã desta segunda. Informações foram divulgadas pelo prefeito, pelas redes sociais

Guardas Municipais do Recife participaram de curso de tiros. (Reprodução/ Redes Sociais )

Guardas Municipais do Recife participaram, nesta segunda (19), de mais uma etapa preparatória para o armamento da corporação: o curso de tiros.

A informação foi publicada pelo prefeito João Campos (PSB), nas redes sociais.

Imagens divulgadas pela prefeitura mostram guardas no estande de tiros, na manhã desta segunda.

“Iniciamos uma etapa importante na qualificação da Guarda Civil Municipal do Recife: o treinamento para uso de armamento. Esse é um passo que exige muita responsabilidade, critério técnico e absoluto respeito à lei, e é assim que estamos conduzindo todo o processo”, disse o prefeito.



Como será

Segundo a prefeitura, a formação começa com uma primeira turma de agentes que passaram por avaliação psicológica e cumprirão uma carga, com aulas teóricas e práticas, acompanhamento da Polícia Federal e protocolo de controle, uso e armazenamento do armamento.

“Nenhum agente estará armado sem estar plenamente capacitado e autorizado”, afirmou João Campos.

Ainda segundo ele, essa ação integra a reestruturação da política de segurança.

Campos disse que ela é “baseada na guarda comunitária, no uso progressivo da força, na transparência e no cuidado com quem protege a cidade. Segurança pública se constrói com preparo, responsabilidade e compromisso permanente com a vida”.

A primeira turma tem 30 guardas. No total, serão 250 agentes capacitados.

A prefeitura espera receber 1.165 unidades de armamento não letais do governo federal para uso de agentes da Guarda Civil Municipal durante o serviço.

Ao todo, são 125 armas de eletrochoques e sprays de pimenta que chegam à cidade por meio do programa Município Mais Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Também lançou a licitação para comprar pistolas para emprego operacional e treinamento da Guarda Civil Municipal.