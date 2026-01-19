Barraca de praia envolvida no caso de turistas agredidos em Porto de Galinhas leva multa de R$ 12 mil

Segundo o Procon de Pernambuco, a punição foi imposta à Barraca da Maura após a Operação Consumo Livre, que fiscalizou 45 unidades da orla

Vídeos mostram turistas sendo agredidos enquanto tentam deixar a praia. (Foto: Reprodução)

A barraca de praia envolvida no episódio em que um casal de turistas de Mato Grosso foi agredido, no fim do ano passado, em Ipojuca, no Grande Recife, levou uma multa de R$ 12 mil do Procon de Pernambuco.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, a punição foi imposta à Barraca da Maura após a Operação Consumo Livre, que fiscalizou 45 unidades da orla.

A ação foi realizada em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), e a Prefeitura de Ipojuca.

A meta da ação é cumprir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990) e da Lei Estadual nº 16.559/2019, além da prevenção de práticas abusivas.

No fim do ano passado, dois turistas foram agredidos ao reclamar de preços abusivos cobrados pelos barraqueiros. O caso ganhou repercussão nacional.

“O caso está relacionado a episódio ocorrido em 27 de dezembro de 2025, amplamente divulgado, na mídia, envolvendo divergência na cobrança por serviços ofertados, incluindo valores referentes à locação de cadeiras e guarda-sol, e agressões físicas e verbais contra consumidores”, informou o Procon de Pernambuco, nesta segunda (19), por meio de nota.

Infração

Ainda segundo o Procon de Pernambuco, a penalidade foi formalizada por meio de Auto de Infração, encaminhado à responsável pelo estabelecimento.

Para a lavratura do Auto, o órgão constatou violação às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990) e da Lei Estadual nº 16.559/2019, evidenciada por violação aos direitos básicos do consumidor, prática abusiva e falha grave na prestação do serviço, com exposição dos consumidores a situação vexatória, constrangedora e de risco à integridade física e moral.

A partir do recebimento do documento, a fornecedora poderá apresentar defesa administrativa, no prazo legal, sendo assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme as regras do processo administrativo sancionador do órgão de defesa do consumidor.

Prefeitura

Em razão do episódio, a Prefeitura de Ipojuca adotou medidas administrativas no âmbito de sua competência, incluindo interdição temporária do estabelecimento por uma semana e o afastamento preventivo dos envolvidos, enquanto as apurações seguem em andamento pelos órgãos competentes.

A Operação Consumo Livre seguirá durante todo o mês nas principais praias de Pernambuco, com ações de fiscalização voltadas à proteção do consumidor, à transparência na oferta de produtos e serviços e ao combate a práticas abusivas no litoral do Estado.