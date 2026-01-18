Mulher de 58 anos é morta a facadas em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco; suspeito é preso

O caso aconteceu na manhã deste domingo (18), no no centro de João Alfredo. Suspeito preso em flagrante é o companheiro da vítima

PCPE (Arquivo/DP)

Uma mulher de 58 anos foi morta a facadas na manhã deste domingo (18), no município de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco. O crime ocorreu nas proximidades da agência do Banco do Brasil, no centro da cidade. A vítima foi identificada como “Lia”.

Segundo a polícia, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O principal suspeito do homicídio é o companheiro da mulher, conhecido como “Paulo da Toyota”, que foi preso em flagrante pouco tempo após o crime.

A área foi isolada para a realização da perícia, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou que prendeu um homem de 59 anos em flagrante delito. Ele foi autuado pelo crime de feminicídio consumado. “O autor foi localizado e levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. Em seguida ficou à disposição da justiça” destacou.

