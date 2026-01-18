Motociclista morre após perder o controle do veículo na PE-177, no Agreste de Pernambuco

Segundo a política, a vítima perdeu o controle da motocicleta e caiu na PE-177. Caso está sendo investigado pela Delegacia de Garanhuns

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um motociclista morreu após um acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (17), na rodovia PE-177, no município de Angelim, no Agreste de Pernambuco.

A vítima foi identificada como José Ferreira da Silva, de 56 anos, conhecido na cidade como Zé de Tino. De acordo a polícia, ele seguia pela rodovia conduzindo uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e caiu na pista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Apesar do socorro, José Ferreira não resistiu à gravidade das lesões e morreu.

Após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. Em nota, a Polícia Civil Pernambuco informou que o “acidente de trânsito com vítima fatal” está sendo investigado pela Delegacia de Garanhuns. “As diligências foram iniciadas e seguem até elucidação do caso”, destacou.