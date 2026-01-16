Pernambuco lidera volume de investimentos em concessões no Nordeste

Leilão de concessão parcial da Compesa em Pernambuco viabiliza R$ 19 bilhões de investimentos e chega a quase o valor total alcançado no Nordeste

Segundo a B3, leilão de concessão parcial da Compesa foi o maior da história da região em saneamento (Foto: Divulgação/Compesa)

Em 2025, Pernambuco liderou no Nordeste o volume de investimentos alcançados em infraestrutura por meio de concessão. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, a Bolsa de Valores Brasileira (B3) destacou que o leilão de concessão parcial de saneamento do estado foi a maior concessão de saneamento da história da região.

“É um destaque para Pernambuco e para o Nordeste. Na região, foram leiloados seis projetos que irão alavancar, ao longo da execução, mais de R$ 20 bilhões. Se considerar só o projeto de concessão da Compesa, ele, sozinho, já chegou a quase R$ 20 bilhões. Então, foi um leilão de destaque”, aponta a gerente de Licitações da B3, Mônica Salles Lanna.

Realizado no dia 18 de dezembro, na B3, o leilão de concessão da Compesa definiu a concessão parcial dos serviços de abastecimento de água e de esgoto em Pernambuco, permanecendo com a Cmpanhia, as etapas de produção e tratamento de água. O projeto vai viabilizar investimentos na ordem de R$ 19 bilhões.

Foram dois blocos, o primeiro, “Região Metropolitana do Recife (RMR) - Pajeú”, que reúne 150 municípios, além do arquipélago de Fernando de Noronha, e foi vencido pelo Consórcio Pernambuco Saneamento, formado pela Acciona e a BRK, com investimentos estimados em R$ 15,4 bilhões e outorga de e R$ 3,5 bilhões.

Já o segundo bloco, o “Sertão”, que inclui 24 municípios, foi arrematado pelo grupo Pátria Investimentos, com investimentos previstos de R$ 2,9 bilhões e outorga de R$ 720 milhões.

“Já tivemos outros projetos em Pernambuco, por exemplo, o do Centro de Convenções, em 2022, e estão vindo mais projetos. Quando observamos um estado que já teve as primeiras PPPs e concessões e que avança agora para os projetos de destaque na região Nordeste, isso evidencia um projeto que teve uma boa competição e teve com vencedores players muito importantes”, aponta Mônica.

Potencial do estado



A gerente de Licitações da B3 destacou ainda o potencial de Pernambuco em 2025, quando a B3 alcançou o recorde com 75 projetos que irão alavancar cerca de R$ 240 bilhões para o país. “Quando você pega um ano de recorde de leilões em que você tem nele também Pernambuco se destacando ali como uma visão estratégica, como projetos estratégicos, é bem interessante ver que o estado participou e fez parte desse ano emblemático tanto das concessões de PPPs da B3 como da infraestrutura do Brasil”, disse.

Energia



Ainda de acordo com Mônica, os números indicam que Pernambuco avançou e que o mercado acredita no estado. Em 2025, além do leilão de concessão, a gerente apontou que Pernambuco também foi beneficiado diretamente por um leilão de novos lotes de linhas de transmissão de energia da Aneel, atraindo novos investimentos e reforçando a sua infraestrutura elétrica.

Este leilão ocorreu em outubro do ano passado e envolveu outros 11 estados, além de Pernambuco. Foram leiloados mais de mil quilômetros de linhas de transmissão de energia com investimentos previstos de R$ 5,5 bilhões em cinco anos.