Escolas do estado: prazo para efetivação de matrículas termina nesta sexta (16)

O procedimento de efetivação da matrícula na rede estadual de ensino deve ser realizado presencialmente na unidade escolar escolhida durante o cadastro online

Secretaria de Educação fica no Recife (Foto: Arquivo)

Termina nesta sexta (16) o prazo para efetivação das matrículas da rede estadual de ensino de Pernambuco para o ano letivo de 2026. O procedimento deve ser realizado presencialmente na unidade escolar escolhida durante o cadastro online.

Para confirmar a matrícula, pais e responsáveis ou o próprio estudante, no caso de maiores de 18 anos, devem apresentar o número de inscrição do Cadastro 2026, além dos seguintes documentos: certidão de nascimento, histórico escolar original ou declaração oficial da última instituição de ensino frequentada, CPF, comprovante de residência com CEP, carteira de vacinação, comprovante de tipo sanguíneo e fator RH e uma foto recente no formato 3x4.

Calendário e vagas remanescentes

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (SEE), as vagas são destinadas aos ensinos fundamental, médio e à modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Atualmente, a rede estadual de Pernambuco conta com 1.081 escolas, distribuídas em todos os municípios do estado, atendendo cerca de 500 mil estudantes.

Para o ano letivo de 2026, foram ofertadas 174.675 vagas para estudantes novatos. Desse total, 114.392 já foram ocupadas por alunos oriundos das redes municipais, em processo realizado ao longo do segundo semestre. Nesta etapa, permanecem disponíveis 60.283 vagas, sendo 8.291 no Recife, 11.874 nos demais municípios da Região Metropolitana e 40.118 no interior, abrangendo a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão.

Entre as vagas ofertadas, 16.958 são destinadas ao ensino fundamental – anos finais e 43.325 ao ensino médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos. Também estão disponíveis 29.487 vagas em Escolas em Tempo Integral, das quais 8.932 estão localizadas no Recife e Região Metropolitana e 20.555 no interior do estado.

As vagas que não forem confirmadas durante o período de efetivação retornarão ao sistema para uma nova oportunidade de inscrição, prevista para ocorrer entre os dias 21 e 25 de janeiro.

