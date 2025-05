Obras da Ponte do Arruda atingem 60% de conclusão e prometem melhorar mobilidade entre bairros da Zona Norte do Recife

/Foto: Marina Torres/DP Foto





As obras da Ponte do Arruda, localizada na Zona Norte do Recife, alcançaram 60,95% de conclusão e seguem em ritmo acelerado, segundo a Prefeitura. A estrutura, que integrará a nova via radial da cidade, tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana entre os bairros de Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe, além de criar uma ligação direta entre a BR-101 e a Avenida Agamenon Magalhães, paralela à Avenida Norte.





Com investimento de R$ 16,9 milhões, provenientes do Governo Federal por meio do Ministério das Cidades, a ponte está sob responsabilidade da Secretaria de Saneamento. O prefeito João Campos acompanhou a execução do projeto na manhã desta terça-feira (29) e destacou a importância da obra. “Essa vai ser mais uma conexão importante para a nova radial da cidade. É uma ponte bonita, com estrutura mista — metálica e de concreto — mas, acima de tudo, funcional, que é o mais importante”, afirmou.





Localizada na confluência do Canal do Arruda com o Rio Beberibe, a ponte tem 36 metros de comprimento e 14 metros de largura, abrigando duas faixas de rolamento, ciclovia e calçadas amplas. Atualmente, estão sendo realizados serviços de infraestrutura, como o arrasamento das estacas pré-moldadas e a remoção das formas do bloco de fundação. De acordo com o secretário de Saneamento, George Scavuzzi, a montagem da superestrutura metálica deve começar em até 60 dias, e a entrega da obra está prevista para 2025.





A nova ponte conectará o Lote 1 da via radial, já finalizado, à Avenida Correia de Brito, facilitando o acesso à Estrada de Belém e ao município de Olinda. “Sem essa ponte, os motoristas precisam percorrer um quilômetro a mais pela Avenida José dos Anjos, fazendo retorno na Rua Farias Neves para cruzar o canal”, explicou Scavuzzi.





A Ponte do Arruda faz parte do programa PAC Beberibe, que reúne uma série de intervenções urbanas na região. Ao todo, já foram entregues 4,8 km da nova avenida marginal, com pavimentação, drenagem, rede de esgoto e ciclovia. Estão concluídos os Lotes 1, 2 e 3, que abrangem trechos entre a Avenida José dos Anjos e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Minerva, em Dois Unidos.





Além disso, a Prefeitura está implantando um sistema integrado de esgotamento sanitário na Bacia do Beberibe, com 80 km de rede coletora, beneficiando 289 ruas e mais de 50 mil moradores dos bairros de Beberibe, Dois Unidos, Linha do Tiro, Fundão e Porto da Madeira. O investimento nesta etapa é de R$ 56 milhões, com recursos da Caixa Econômica Federal.





A Ponte do Arruda será a quarta construída pela atual gestão municipal. Já foi entregue a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, que liga Monteiro a Iputinga, e estão em andamento as obras da Ponte do Rio Morno e da Ponte Júlia Santiago — esta última com 335 metros de extensão, a maior erguida no Recife nos últimos 40 anos, interligando Areias e Imbiribeira.